Iran will Ausländer ohne Papiere ausweisen

Teheran. Nach dem Krieg mit Israel will Iran alle Ausländer ohne gültigen Aufenthaltstitel ausweisen – darunter viele Afghanen, wie dpa am Freitag berichtete. Häuser und Wohnungen, die an Afghanen vermietet sind, sollen beschlagnahmt oder versiegelt werden. Im Iran sollen mehrere Millionen Afghanen leben, viele ohne legalen Aufenthaltsstatus. Viele arbeiten im Niedriglohnsektor, etwa in kleinen Supermärkten oder auf Baustellen. Im Zuge des Kriegs mit Israel hatten Irans Sicherheitsdienste auch Afghanen für Sabotageakte und verdeckte Operationen verantwortlich gemacht. Bereits vor dem Krieg hatten Behörden ein härteres Vorgehen gegen Afghanen angekündigt, die ohne Aufenthaltstitel im Land sind. (dpa/jW)