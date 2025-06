Ukraine-Krieg: Tote nach russischen Angriffen

Kiew. Bei einem erneuten russischen Luftangriff auf die ukrainische Region Dnipropetrowsk sind am Freitag drei Menschen getötet worden. Weitere 14 Personen seien verletzt worden, sagte der Regionalgouverneur Sergij Lissak. Auch in der nordostukrainischen Region Charkiw meldeten Behörden nach einem russischen Angriff einen Toten und drei Verletzte. In dieser Woche waren bei Angriffen auf Dnipro und Samar bereits 23 Menschen getötet worden. Moskau erklärte zudem, zwei weitere Dörfer in der Nähe der Grenze zu der Region Dnipropetrowsk im östlichen Zentrum der Ukraine eingenommen zu haben. Ebenfalls am Freitag wurde bekannt, dass nach Angaben eines chinesischen Fernsehsenders einer seiner Journalisten bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Region Kursk verletzt worden sei. Das russische Außenministerium warf Kiew vor, Journalisten »gezielt anzugreifen«. (AFP/jW)