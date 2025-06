© ZDF/NDR/doc.station/Marco Berger Magisches Kolumbien: Hier kann man Wasser zu Bergen schippen

Costa Rica – Paradies zwischen den Ozeanen

Palmen werden gezüchtet, Kaffee geerntet und mit Affen geflüstert: ¡La hermosa vida en Costa Rica! BRD 2018.

3sat, 16.15 Uhr

Magisches Kolumbien

Woanders lassen es Drogenkartelle in Äquatornähe schneien – der Nordosten Kolumbiens aber, zwischen Río Magdalena und der Sierra Nevada de Santa Marta, erfreut nicht die europäische Nase, sondern ergötzt das europäische Auge: Denn mit den Sandmännern auf Kanus, Süßigkeitenhändlerinnen und mobilen Dorfschullehrern lassen sich auch 100 Jahre Einsamkeit genießen. BRD 2015.

3sat, 17 Uhr

Die Katastrophe von Blatten – Wie gefährlich sind unsere Alpen?

Ende Mai rutschten etwa neun Millionen Kubikmeter Fels und Eis auf die Gemeinde Blatten im Schweizer Kanton Wallis. Ein Mensch kam dabei ums Leben, rund 300 andere Dorfbewohnerinnen und -bewohner wurden noch rechtzeitig evakuiert. Bergstürze geschehen immer wieder, doch die schmelzenden Gletscher machen die Berge fragiler und erhöhen das Risiko auf große Abgänge in besiedeltes Tal. BRD 2025.

3sat, 21.05 Uhr

Islam und Patriarchat

Was befördert Gewalt gegen Frauen?

Von der körperlichen Züchtigung der Frau nimmt der westliche Mann nunmehr gehörig Abstand. Er weiß es besser: Schließlich sind die feministische Außenpolitik und das Einfliegen von Frauenrechten in arabische Länder per Bomber und Drohne viel schonender für die Handgelenke. BRD 2025.

MDR, 21.45 Uhr

Our House in the Middle of Our Street

Wie Madness den Ska in unsere Wohnzimmer brachte

»I remember way back then when every­thing was true and when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time«: 1976 gegründet, brachte die Londoner Band Madness den »Nutty Sound« nach Europa. Jamaikanischer Ska wurde mit britischem Punk ineinandergemorpht. Im Anschluss: Madness’ Jubliäumsshow beim »House of Common«-Festival 2016 im Südlondoner Park Clapham Common. F 2025.

Arte, 21.45 Uhr

Vienna Calling

Wiener Schmäh des 21. Jahrhunderts: Stefanie Sargnagel und Co. A 2023.

Arte, 23.45 Uhr