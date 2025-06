Frankreich: Großeinsatz gegen Asylsuchende

Paris. In Frankreich hat am Mittwoch an Bahnhöfen ein zweitägiger Einsatz gegen Menschen ohne Bleiberecht begonnen. Etwa 4.000 Polizisten, Gendarmen und Soldaten seien daran beteiligt, sagte Innenminister Bruno Retailleau. Zugleich würden die Grenzkontrollen wieder verschärft. Frankreich hatte diese bereits 2015 wiedereingeführt und die im Schengen-Abkommen vorgesehene Ausnahmeregelung immer wieder verlängert. Die neue BRD-Regierung hatte ihrerseits im Mai verstärkte Grenzkontrollen und die Zurückweisung von Asylsuchenden angeordnet. (AFP/jW)