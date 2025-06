USA: Ausgangssperre in Los Angeles aufgehoben

Los Angeles. Nach tagelangen Protesten wurde eine über die Innenstadt von Los Angeles verhängte nächtliche Ausgangssperre am Dienstag (Ortszeit) aufgehoben. Bei Bedarf könne eine erneute Ausgangssperre jedoch schnell beschlossen werden, »da wir uns weiterhin an das aus Washington kommende Chaos anpassen müssen«, erklärte Bürgermeisterin Karen Bass. In den vergangenen Tagen hatte es in der Stadt große Proteste gegen die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Abschiebungen gegeben. Auf Befehl Trumps wurden daraufhin Soldaten in der Stadt eingesetzt. (AFP/jW)