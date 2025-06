Portugal: Rechte Anschläge vereitelt

Lissabon. Eine mutmaßliche ultrarechte Terrorzelle ist am Mittwoch in Portugal zerschlagen worden. Sie habe unter anderem Anschläge auf das Parlament in Lissabon geplant. Bei 15 Durchsuchungen in der Hauptstadt und im Großraum Lissabon habe man sechs Personen festgenommen und Sprengstoff, Schuss- und weitere Waffen, Munition, IT-Ausrüstung und auch 3D-Drucker zur Waffenherstellung sichergestellt, teilte die Kriminalpolizei in Lissabon mit. Die Festgenommenen würden dringend verdächtigt, an der Bildung einer terroristischen Vereinigung beteiligt gewesen zu sein, hieß es. Auch ein hochrangiger Polizeibeamter sei in Haft genommen worden. (dpa/jW)