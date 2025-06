Abtreibungen in England und Wales bald legal

London. Das britische Parlament hat eine Gesetzesänderung zur Entkriminalisierung von Abtreibungen auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch mit großer Mehrheit für einen entsprechenden Antrag. Damit wird sich in England und Wales endgültig der fast 150 Jahre alte, von Männern beschlossene Grundsatz ändern, dass Abtreibungen immer strafbar sind. In Deutschland war ein ähnliches Vorhaben gescheitert. Bislang sind in England und Wales Schwangerschaftsabbrüche nur als Ausnahmen legal. Der alte Gesetzestext erlaubt es, für Abtreibungen lebenslange Haftstrafen zu verhängen. (dpa/jW)