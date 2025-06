Russische Armee nimmt Dorf in Region Sumi ein

Sumi. Russische Soldaten haben nach Angaben der Armee ein weiteres Dorf in der Region Sumi im Nordosten der Ukraine eingenommen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um das Dorf Nowonikolajewka. Das Militär habe zudem die Siedlung Dowgenke in der nordöstlichen Region Charkiw unter seine Kontrolle gebracht. 2024 war die ukrainische Armee in die russische Oblast Kursk vorgedrungen, wobei sie die Region Sumi als Basis für ihren Einsatz nutzte. Die russischen Streitkräfte eroberten jedoch nach und nach das Territorium zurück. (AFP/jW)