Österreich erhöht Mindestalter für Waffenkäufer

Graz. Als Reaktion auf den Amoklauf von Graz verschärft Österreich das Waffenrecht. So werde das Mindestalter für den Kauf besonders gefährlicher Waffen von 21 auf 25 Jahre heraufgesetzt, sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Mittwoch. Außerdem werde die sogenannte Abkühlphase zwischen dem Kauf der ersten Waffe und deren Aushändigung von drei Tagen auf vier Wochen verlängert. Ein 21jähriger hatte am 10. Juni an seiner ehemaligen Schule in Graz neun Jugendliche und eine Lehrerin sowie sich selbst getötet. Das Motiv ist weiter unklar. (dpa/jW)