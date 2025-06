Rutte: NATO-Länder erreichen 2025 Zwei-Prozent-Ziel

Kananaskis. Laut NATO-Generalsekretär Mark Rutte werden alle Mitgliedsländer des Bündnisses dieses Jahr mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes (BIP) für Aufrüstung ausgeben. Das ergebe sich aus entsprechenden Ankündigungen Kanadas und Portugals, sagte Rutte am Dienstag (Ortszeit) am Rande des G7-Gipfels in Kanada. Auch Spanien, Italien und Luxemburg hatten das zuletzt angekündigt. Auf dem NATO-Gipfel in Den Haag kommende Woche sollen neue Ziele beschlossen werden. Rutte hat vorgeschlagen, dass bis 2032 die NATO-Länder 3,5 Prozent ihres BIP für Waffen und 1,5 Prozent für militärisch relevante Infrastruktur aufwenden. (AFP/jW)