Nachschlag: Sicherheitsgarant Krieg

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Beitrag zur »Sicherheit« des Hegemons: Großbrand nach einem israelischen Luftangriff auf ein Öldepot in Teheran (15.6.2025)

Die großen Fragen. »Können Kriege womöglich auch zu mehr Sicherheit beitragen in der Welt, weil sie das Machtgefüge in einer Region entscheidend verschieben?« Nach Antworten sucht man um kurz nach sieben im Deutschlandfunk Kultur, und zwar, sagt der Sprecher, »anhand des israelischen Präventivkrieges gegen den Iran«. »Sicherheit« durch »Präventivkrieg« – bei einem derart gesinnungsfesten Prolog ist der abgehärtete Hörer gleich im Bilde. Die schiere Unverfrorenheit der Herleitung – mehr Macht für die richtigen Leute gleich mehr Sicherheit in der Welt – macht allerdings neugierig. Interviewt wird Cornelius Adebahr, »Fellow« bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die aktuelle Entwicklung zeige »die militärische Überlegenheit Israels in der gesamten Region«, konstatiert er trocken. Die Frage, warum die offenbar immerzu gefährdete »Sicherheit« des regionalen Hegemons direkt abhängig ist von einem Höchstmaß an Unsicherheit zwischen Tripolis und Teheran, wird dem Mann natürlich nicht gestellt. (np)