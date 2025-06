Nordirland: Erneut Ausschreitungen

Ballymena. In Nordirland ist es nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf ein Mädchen in der Nacht zum Donnerstag zum dritten Mal in Folge zu Ausschreitungen gekommen. In Ballymena seien Polizeikräfte unter anderem mit Brandbomben, einem Beil und Ziegelsteinen beworfen worden, teilte die Polizei tags darauf mit. Im benachbarten Larne sei ein Freizeitzentrum in Brand geraten. Die Unruhen hatten begonnen, nachdem zwei Jugendliche versucht haben sollen, ein Mädchen zu vergewaltigen. Die 14jährigen hatten den Vorwurf vor Gericht zurückgewiesen. Ihre Nationalität ist unklar – die Polizei hatte am Dienstag von rassistisch motivierten Unruhen gesprochen. (dpa/jW)