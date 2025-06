DIW sieht 1,7 Prozent Wachstum für 2026

Berlin. Infolge des geplanten Investitionspakets der Bundesregierung rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit einem wirtschaftlichen Aufschwung ab 2026. »Alles in allem dürfte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in diesem Jahr um 0,3 Prozent und im kommenden Jahr merklich um 1,7 Prozent zulegen«, teilte das Institut am Freitag in Berlin mit. Damit revidierten die Wirtschaftsforscher ihre bisherigen Prognosen um 0,2 Prozentpunkte für das laufende und 0,6 Punkte für das kommende Jahr nach oben. Schon am Vortag hatten vier Wirtschaftsinstitute ihre Prognosen ähnlich angepasst. (dpa/jW)