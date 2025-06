Mit Autotür: Lies verletzt Radfahrer

Hannover. Bei einem Unfall mit seiner Dienstlimousine hat der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) einen Fahrradfahrer verletzt. Das gab die Staatskanzlei in Hannover am Freitag bekannt. Der Unfall ereignete sich demnach am Donnerstag vor der Abfahrt des SPD-Politikers zu einem Termin beim Rüstungskonzern Rheinmetall in Unterlüß. Lies habe beim Öffnen seiner Autotür den Radfahrer touchiert, sagte sein Sprecher. Der sei daraufhin gestürzt. Die Polizei ermittle nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Lies, sondern auch wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Das sei »überraschend«, sagte der Sprecher. (dpa/jW)