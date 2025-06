Israelische Botschaft in Berlin geschlossen

Berlin. Nach den israelischen Angriffen auf den Iran bleibt die israelische Botschaft in Berlin vorerst geschlossen. Wie die Botschaft am Freitag auf der Plattform X mitteilte, gilt dies »bis auf weiteres«. Die diplomatische Vertretung in der deutschen Hauptstadt ist nach eigenen Angaben die weltweit zweitgrößte Botschaft Israels. Die Berliner Polizei sieht aktuell allerdings keine verschärfte Gefährdungslage in der Hauptstadt. Derzeit liegen keine konkreten Erkenntnisse vor, die über die bislang abstrakte Gefährdungslage hinausgehen, teilte eine Sprecherin mit. (dpa/jW)