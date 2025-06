DIHK: Deutsche Firmen sehen Chancen in Lateinamerika

Berlin. Die Länder Lateinamerikas gewinnen für die deutsche Wirtschaft an strategischer Relevanz. Trotz der global eingetrübten Konjunktur blicken viele Unternehmen in der Region – insbesondere in Brasilien, mit einem Handelsvolumen von rund 21 Milliarden Euro wichtigster Handelspartner der Region – optimistisch auf die Geschäftsentwicklung. Das hat eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) unter mehr als 500 Firmen in Süd- und Mittelamerika und über 30 Unternehmen mit Standorten in Brasilien ergeben. 46 Prozent melden gute, nur neun Prozent schlechte Geschäfte. (Reuters/jW)