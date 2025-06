Pünktlichkeit der Bahn nimmt weiter ab

Berlin. Die Fernzüge der Deutschen Bahn (DB) sind im Mai unpünktlicher unterwegs gewesen als im Vorjahr. Lediglich 62 Prozent der ICE- und IC-Züge erreichten ihr Ziel im vergangenen Monat ohne größere Verzögerung, wie Konzerndigitalvorständin Daniela Gerd tom Markotten der FAZ sagte. »Die Gründe liegen überwiegend in der Infrastruktur. Diese ist zu alt, zu voll und zu störanfällig«, so Gerd tom Markotten. Die DB peilte ursprünglich für 2025 einen Pünktlichkeitskorridor von 65 bis 70 Prozent an. Vor einem Jahr waren es 63,1 Prozent. Als verspätet geht ein Zug ab einer Verzögerung von sechs Minuten in die Statistik ein. (dpa/jW)