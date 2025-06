Ägypten: Aktivisten festgenommen

Kairo. In Ägypten sind einen Tag vor dem geplanten Start eines internationalen Protestmarsches in Richtung des Gazastreifens nach Angaben der Organisatoren mehr als 200 palästinasolidarische Aktivisten festgenommen worden. Dies sagte ein Sprecher der Veranstalter der Protestaktion, Saif Abu Kischk, am Donnerstag. Israel hatte die ägyptischen Behörden am Mittwoch aufgerufen, jegliche »propalästinensische Provokation« auf ägyptischem Boden zu verbieten. (AFP/jW)