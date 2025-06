EU und Bosnien einigen sich auf »Grenzsicherung«

Sarajevo. Bosnien-Herzegowina und die EU haben vereinbart, gemeinsam gegen »illegale Grenzübertritte« vorzugehen. Die Vereinbarung sehe unter anderem vor, dass Beamte der EU-Grenzagentur Frontex an Bosniens Grenzen und Flughäfen eingesetzt werden können, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Das Abkommen muss noch von den Parlamenten in Brüssel und Sarajevo bestätigt werden, kann aber umgehend umgesetzt werden. Jedes Jahr versuchen nach wie vor Tausende über die sogenannte Balkanroute Zuflucht in der EU zu finden. (AFP/jW)