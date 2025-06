UN-Generalversammlung stimmt über Gazakrieg ab

New York. Die UN-Vollversammlung in New York wollte am Donnerstag erneut über eine Resolution abstimmen, die einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordert. Es wurde erwartet, dass das 193 Mitglieder umfassende Gremium die Vorlage mit großer Mehrheit annimmt und nur wenige Verbündete Israels sich dagegenstellen oder enthalten. Allerdings sind Beschlüsse der Generalversammlung nicht bindend. Unterdessen soll am Mittwoch abend ein Bus mit Mitarbeitern der von Israel und den USA aufgebauten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in dem Küstenstreifen beschossen worden sein, wobei es acht Tote gegeben haben soll. Die GHF machte die Hamas dafür verantwortlich. Laut Angaben lokaler Behörden von Donnerstag mittag wurden in Gaza in den zurückliegenden 24 Stunden 103 Palästinenser von der israelischen Armee getötet und 427 verletzt. (Reuters/dpa/jW)