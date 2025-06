Rekordhoch bei Teilzeitbeschäftigten

Berlin. Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten ist auf einen Höchststand gestiegen. Im ersten Vierteljahr 2025 arbeiteten zwei von fünf Beschäftigten in Teilzeit, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag mitteilte. Die Quote sei auf 39,8 Prozent gestiegen. Insgesamt hatten rund 16,75 Millionen Menschen einen Teilzeit-Vertrag. Das seien 190.000 mehr als ein Jahr zuvor. Zugleich sank die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um rund 160.000 auf gut 25 Millionen. Auch die Arbeitszeit der Teilzeitkräfte legte zu. »Insgesamt hat Teilzeit die Arbeitszeit nicht reduziert«, erklärte Enzo Weber vom IAB. (Reuters/jW)