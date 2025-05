AfD gegen Anspruch auf Einbürgerung

Berlin. Die AfD will den Anspruch auf Einbürgerung für gut integrierte Ausländer abschaffen. Ein entsprechender Antrag der Bundestagsfraktion stieß am Donnerstag bei den anderen Fraktionen auf teils heftigen Widerspruch. Im Antrag der AfD, der an den Innenausschuss verwiesen wurde, heißt es unter anderem, die »Anspruchseinbürgerung« solle aus dem Staatsangehörigkeitsrecht gestrichen und durch eine »Ermessenseinbürgerung« ersetzt werden, die frühestens nach zehn Jahren legalen Aufenthalts erfolgen könne. (dpa/jW)