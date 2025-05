Schröder: Nord Stream 2 war richtig

Hannover/Schwerin. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) steht nach wie vor zur Entscheidung für den Bau der Pipeline Nord Stream 2. Der 81jährige schrieb in einem Brief an den Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, dass Deutschlands Industrie sichere und günstige Energie brauche, um weltmarktfähig zu sein. Das Schreiben lag dpa am Donnerstag vor. Da erneuerbare Energie noch immer nicht zuverlässig rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit verfügbar sei und Strom nicht in Atommeilern produziert werden solle, »bin ich für Erdgas, und eine Pipeline ist umweltfreundlicher als ein mit Schweröl angetriebener Tanker, der uns LNG-Gas bringt«, schreibt Schröder. (dpa/jW)