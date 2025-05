Bremen: Haftstrafe wegen Brandstiftung

Bremen. Rund fünf Jahre nach einem Brand in einem linken Jugendzentrum in Bremen ist ein 29 Jahre alter Angeklagter aus der Neonaziszene zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der Mann habe schwere Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung und versuchte gefährliche Körperverletzung begangen, sagte am Donnerstag der Richter im Landgericht Bremen. Motiv für die Tat im Februar 2020 sei Verachtung und Hass auf Menschen mit einem anderen politischen Weltbild gewesen. Die beiden anderen Angeklagten wurden wegen unterlassener Hilfeleistung zu Bewährungsstrafen verurteilt. (dpa/jW)