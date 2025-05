Rheinmetall schließt Pakt für Munition in Indien

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat mit dem indischen Unternehmen Reliance Defence eine Partnerschaft im Munitionsbereich geschlossen. Die Inder würden dabei Sprengstoffe sowie Treibmittel für mittel- und großkalibrige Munition liefern, teilte Rheinmetall am Donnerstag mit. Reliance Defence werde eine neue Produktionsstätte in Maharashtra errichten. Die Jahreskapazität der Anlage liege bei 10.000 Tonnen Sprengstoff und 2.000 Tonnen Treibmitteln. Die deutschen Rüstungsfirmen setzten am Donnerstag ihren Höhenflug im Dax fort: Die Rheinmetall-Aktie wurde erstmals über 1.800 Euro gehandelt. (Reuters/dpa/jW)