»Beinahekatastrophe«: LNG-Tanker havariert

Sassnitz. Der LNG-Tanker »Iberica Knutsen« ist am Donnerstag morgen vor dem Seehafen Mukran auf der Insel Rügen auf Grund gelaufen. Es sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Und: »Das Seeschiff konnte unter Zuhilfenahme mehrerer Schlepper sicher auf die Reede Sassnitz verholt werden.« Die Wasserschutzpolizei Sassnitz habe die Ursachenermittlung an Bord des angeblich 19 Jahre alten Frachtschiffes übernommen. Karsten Schneider, Bürgermeister des Ostseebades Binz, sprach laut Nordkurier von einer »Beinahekatastrophe«. Vor genau solchen Störfällen habe man immer gewarnt. Die Deutsche Umwelthilfe forderte nach dem Vorfall, dass es mit dem Thema Sicherheit keinen leichtfertigen Umgang geben dürfe. »Das gilt insbesondere für Lieferung und Entladung von Flüssigerdgas«, sagte Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. (dpa/jW)