Bolivien: Morales von Wahlen ausgeschlossen

Sucre. Boliviens ehemaliger Präsident Evo Morales ist von der kommenden Präsidentschaftswahl im August ausgeschlossen worden. Die Partei Nationale Aktion Boliviens (Pan-Bol), für die Morales antreten wollte, sei rechtlich nicht anerkannt, erklärte das Oberste Wahlgericht des Landes (TSE) am Dienstag (Ortszeit) zu seinem Schritt. Das TSE hatte den Rechtsstatus von Pan-Bol bereits Anfang Mai aufgehoben. Anhänger von Morales kündigten Proteste und Straßenblockaden ab Dienstag an. Der Expräsident hatte sich in letzter Minute für Pan-Bol entschieden, nachdem er sich zuvor gegen die Regierungspartei Bewegung zum Sozialismus (MAS) ausgesprochen hatte, die von Boliviens Präsidenten und Morales’ ehemaligem Verbündeten Luis Arce angeführt wird. Arce hatte vergangene Woche auf eine erneute Kandidatur verzichtet, daraufhin ernannte MAS den bisherigen Innenminister Eduardo del Castillo zum Präsidentschaftskandidaten. Morales wirft beiden vor, die Justiz gegen ihn in Stellung zu bringen. (AFP/jW)