Marokko: Israelische Brigade in Agadir

Agadir. Mitglieder der israelischen Golani-Brigade sollen in Marokko an dem US-Großmanöver »African Lion 2025« teilnehmen. Diese Nachricht wurde am Montag abend unter Berufung auf ein entsprechendes Foto der Soldaten aus der Stadt Agadir auf X verbreitet und sorgte über Marokko hinaus für Empörung. Denn die Golani-Brigade wird beschuldigt, Ende März im Gazastreifen eine Wagenkolonne des Roten Halbmonds beschossen und 15 Rettungssanitäter kaltblütig getötet zu haben. Marokko hat seine diplomatischen Beziehungen zu Israel normalisiert, Proteste gegen den Gazakrieg werden regelmäßig unterdrückt. (jW)