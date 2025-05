Ansarollah kündigen Seeblockade Haifas an

Sanaa. Die Ansarollah im Jemen haben eine »Seeblockade« des nordisraelischen Hafens Haifa angekündigt. Dies erklärte Militärsprecher Jahja Sari am Montag. Alle Unternehmen mit Schiffen, die sich in diesem Hafen befänden oder dorthin führen, würden »hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass der genannte Hafen ab dem Zeitpunkt dieser Ankündigung« auf der Zielliste stehe. Als Begründung führte der Sprecher die Angriffe Israels im Jemen und im Gazastreifen an. (AFP/jW)