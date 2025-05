Indien und Pakistan wollen Truppen zurückziehen

Islamabad. Nach der jüngsten Konfrontation zwischen Indien und Pakistan haben sich beide Länder auf eine Truppenreduzierung in Kaschmir geeinigt. Das meldete dpa unter Berufung auf pakistanische Geheimdienstkreise am Dienstag. Die dort stationierten Truppen sollen demnach wieder die Größe haben, die sie vor den jüngsten Kampfhandlungen hatten. Der Prozess solle in den kommenden Tagen starten, hieß es. Der pakistanisch und der indisch kontrollierte Teil von Kaschmir sind durch eine militärische Kontrollinie voneinander getrennt. Eine Reduzierung der Truppen wäre ein wichtiger Schritt zur Erhaltung der Waffenruhe, auf die sich die Atommächte am 10. Mai geeinigt hatten. (dpa/jW)