Chinesische Exporte legen im April deutlich zu

Beijing. Chinas Exporte haben im ­April zugelegt. Wie die Zollbehörde am Freitag in Beijing mitteilte, wuchsen die Ausfuhren trotz des Einbruchs im US-Geschäft um 8,1 Prozent im Vorjahresvergleich. Das Wachstum ging vor allem auf die starke Nachfrage aus südostasiatischen Ländern wie Vietnam und Thailand zurück. Die Lieferungen in die Staaten des ASEAN-Handelsabkommens legten im April um 20,8 Prozent auf mehr als 60 Milliarden US-Dollar zu. Ausfuhren in die EU wuchsen um 8,3 Prozent auf 46,7 Milliarden US-Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte im April einen Zoll von 145 Prozent auf chinesische Waren angeordnet. (Reuters/jW)