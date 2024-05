»Lebenslang« gefordert für Guineas Exdiktator

Conakry. Wegen eines Massakers im Jahr 2009 hat die Staatsanwaltschaft in Guinea eine lebenslange Haftstrafe für den früheren Diktator Moussa Dadis Camara sowie sechs weitere ranghohe Exmilitärs und Regierungsvertreter gefordert, wie AFP am Donnerstag berichtete. Dadis Camara hatte zwischen 2008 und 2009 die Macht in dem westafrikanischen Land. Unter seiner Herrschaft tötete das Militär im September 2009 bei einer Kundgebung der Opposition mehr als 150 Menschen, mindestens 109 Frauen wurden vergewaltigt. (AFP/jW)