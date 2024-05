Tödlicher Überfall im Westen Nigers

Niamey. Zwei Soldaten und ein Zivilist sind am Mittwoch bei einem Angriff im Westen des Sahelstaats Niger getötet worden, wie Xinhua am Donnerstag mitteilte. Laut einer Erklärung des Außenministeriums wurde der Angriff von »Terroristen auf etwa 20 Motorrädern« im Dorf Tabala in der Region Tillabéri verübt. Es war der zweite Angriff in der Gegend innerhalb einer Woche, nachdem Bewaffnete zuvor in einem anderen Dorf laut lokalen Medien etwa 20 Menschen getötet hatten. Tabala wird seit Jahren immer wieder von Dschihadisten heimgesucht. (Xinhua/jW)