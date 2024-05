Ukraine schickt Häftlinge an Front

Kiew. In der Ukraine sind erste Häftlinge freigelassen worden, damit sie im Krieg gegen Russland kämpfen können, wie AFP am Donnerstag mitteilte. Demnach hat ein Gericht in Chmelnizkij bereits am Dienstag entschieden, dass zwei wegen Diebstahls verurteilte Inhaftierte auf Grundlage einer Ende vergangener Woche beschlossenen Regelung auf Bewährung entlassen werden dürfen, um der Nationalgarde beizutreten. Nach Angaben von Kiew haben seit Verabschiedung des neuen Gesetzes schon mehr als 3.000 Häftlinge, die wegen minder schwerer Vergehen einsitzen, einen Antrag auf Entlassung gestellt. (AFP/jW)