Indien: Bauern setzen Proteste fort

Neu-Delhi. Indische Bauern haben sich am Donnerstag nahe der Grenze zum nordindischen Bundesstaat Haryana versammelt, um den Abschluss eines 100tägigen Protestmarschs zu feiern und die Bundesregierung zu drängen, ihre Forderungen unter anderem nach Mindestvergütungen für Agrarprodukte anzunehmen. Zugleich kündigten sie an, dass sie ihre Proteste bis zum Ende der laufenden Wahlen Anfang Juni fortsetzen wollen. So wollten sie in den Bundesstaat Punjab marschieren, wo eine Kundgebung des extrem rechten Premiers Narendra Modi angekündigt war. (Xinhua/jW)