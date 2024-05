Weiterer General in Russland verhaftet

Moskau. In Moskau ist der Vizechef des russischen Generalstabs, Wadim Schamarin, unter Korruptionsverdacht festgenommen worden. Ein Militärgericht in der russischen Hauptstadt ordnete am Donnerstag zunächst für zwei Monate Untersuchungshaft gegen den Generalleutnant an, weil er Bestechungsgelder in besonders großem Umfang angenommen haben soll, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete. Details zu dem Strafverfahren wurden nicht genannt. Die russische Militärführung wird seit Wochen von Korruptionsskandalen und Festnahmen erschüttert. (dpa/jW)