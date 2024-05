Botschaftsstürmung: IGH lehnt Antrag Mexikos ab

Den Haag. Der Internationale Gerichtshof (IGH) mit Sitz in Den Haag hat am Donnerstag einen Antrag Mexikos auf Sofortmaßnahmen zum Schutz seiner Botschaft in Ecuador abgelehnt.

Mexiko wirft Ecuador vor, mit dem Eindringen in seine Vertretung gegen internationales Recht zu verstoßen. Quito hat ebenfalls Klage eingereicht und wirft Mexiko vor, dem ecuadorianischen früheren Vizepräsidenten Jorge Glas illegal Asyl gewährt zu haben. In dem Urteil heißt es nun, dass Ecuador bereits zugesagt habe, die mexikanischen diplomatischen Einrichtungen zu schützen, und daher keine Dringlichkeit für zusätzliche Anordnungen des Gerichts bestehe. (Reuters/jW)