UN-Vollversammlung für Srebrenica-Gedenktag

New York. Mit knapper Mehrheit hat die UN-Vollversammlung in New York am Donnerstag dafür gestimmt, ab kommendem Jahr einen »Internationalen Tag des Gedenkens an den Völkermord von Srebrenica« einzuführen. 84 Mitgliedstaaten stimmten für den von Deutschland und Ruanda eingebrachten Resolutionsentwurf, 19 dagegen, und 68 Länder enthielten sich. Am 11. Juli 2025 jährt sich das im Rahmen des Bosnienkriegs verübte Massaker zum 30. Mal. Zudem verurteilt der Resolutionsentwurf »jegliche Leugnung« des »Völkermordes« und fordert die UN-Mitgliedsländer auf, »die festgestellten Fakten zu bewahren«. Vor der Abstimmung kündigte Serbien Widerstand an. Er werde sich bei der Abstimmung »mit ganzer Kraft und ganzem Herzen« gegen diese Initiative wehren, erklärte Präsident Aleksandar Vučić. Die serbisch-orthodoxen Kirchen läuteten aus Protest am Mittag im ganzen Land die Glocken. (AFP/jW)