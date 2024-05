Berlin: Senatorin widerspricht Lehrkräften

Berlin. Die Wissenschaftssenatorin Berlins, Ina Czyborra (SPD), hat die Unterstützung von Hochschuldozenten für palästinasolidarische Proteste von Studierenden kritisiert. In einem offenen Brief hatten etwa 300 Hochschullehrkräfte verurteilt, dass die Polizei ein Protestcamp aufgelöst hatte. Das Schreiben gehe von falschen Voraussetzungen aus, sagte die SPD-Politikerin am Freitag im RBB. Die Proteste an der Freien Universität seien nicht friedlich gewesen; es seien verbotene Parolen gerufen worden. (jW)