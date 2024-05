Fincantieri kauft Torpedoproduzenten UAS

Triest. Der italienische Schiffbauer Fincantieri übernimmt die U-Boot-Sparte UAS von Rüstungskonzern Leonardo. Das Unternehmen produziert Torpedos, Unterwasserabwehrsysteme und Sonargeräte. Der Kauf werde »die Verteidigungs- und Sicherheitsaktivitäten des staatlich kontrollierten Unternehmens« stärken, befand die Financial Times am Freitag. Demnach liegt der Preis für die Übernahme bei 300 Millionen Euro. Eine weitere Zahlung von bis zu 115 Millionen Euro hänge von bestimmten Geschäftszielen in 2024 ab. Mit der Einigung habe Fincantieri eine Kapitalerhöhung um 400 Millionen Euro bekanntgegeben. (jW)