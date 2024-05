Warschau: Tausende Bauern gegen »Green Deal«

Warschau. In der polnischen Hauptstadt Warschau haben Tausende Landwirte gegen die Umweltpolitik der EU protestiert. Für Freitag hatten die ehemalige konservative Regierungspartei PiS und die Gewerkschaft Solidarność zu einem Protestmarsch gegen den »Green Deal« der EU aufgerufen. Mehrere tausend Bauern liefen am Freitag in gelben Westen und mit polnischen Nationalflaggen durch Warschau und forderten ein Referendum über die EU-Klimaschutzziele. Solidarność-Sprecher Adrian Wawrzy­niak erklärte gegenüber AFP, man sei »mit allen Green-Deal-Vorgaben nicht einverstanden«, sie würden der polnischen Wirtschaft schaden. Ein Referendum in Polen solle »den Präsidenten, das Parlament und die Regierung« verpflichten, den »Green Deal« abzulehnen. In den vergangenen Monaten hatten Landwirte in Polen vor allem gegen Getreideimporte aus der Ukraine protestiert. (AFP/jW)