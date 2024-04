UNO fordert freie Fahrt für »Freedom Flotilla«

Genf. UN-Vertreter haben am Freitag in Genf sicheres Geleit für die »Freedom Flotilla Coalition« gefordert, die mit mehreren Schiffen von der Türkei aus 5.500 Tonnen humanitäre Hilfe sowie internationale Beobachter in den von Israel belagerten Gazastreifen bringen will. In einer Erklärung hieß es, die Flottille habe das Recht auf freie Durchfahrt. »Wenn sich die Flottille den palästinensischen Gewässern nähert, muss Israel unbedingt das Völkerrecht einhalten, einschließlich der jüngsten Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs, den Zugang für humanitäre Hilfe zu gewährleisten.« 2010 hatte Israel eine frühere »Freedom Flotilla« in internationalen Gewässern angegriffen, wobei zehn Passagiere getötet und weitere verletzt wurden. Die für Freitag geplante Abfahrt wurde bereits von israelischer Seite verzögert, hieß es von der Koalition. (jW)