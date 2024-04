Blinken zu Gesprächen in Beijing

Beijing. US-Außenminister Antony Blinken ist im Rahmen seiner China-Reise am Donnerstag in Beijing eingetroffen. Es seien Gespräche mit hochrangigen chinesischen Regierungsvertretern geplant. In der chinesischen Hauptstadt sollte der Außenminister auf seinen Amtskollegen Wang Yi treffen. Auch ein Treffen mit Präsident Xi Jinping wird erwartet. Blinken hatte zuvor bei einem Besuch in der Hafenstadt Shanghai am Mittwoch für einen »verantwortungsvollen Umgang« der USA und Chinas mit ihren Differenzen geworben. Am selben Tag beschloss die US-Regierung allerdings mehrere gegen China gerichtete Maßnahmen. Bei Gesprächen mit der chinesischen Führung am Freitag sollen nach US-Angaben Konfliktthemen wie der Ukraine-Krieg, die Taiwanfrage sowie der Handel zur Sprache kommen. Es ist der zweite China-Besuch Blinkens innerhalb eines Jahres. (AFP/jW)