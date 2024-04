Irak hängt elf Verurteilte wegen »Terrorismus«

Bagdad. Im Irak sind mindestens elf wegen »Terrorismus« verurteilte Personen hingerichtet worden. Sie hätten dem »Islamischen Staat« (IS) angehört und seien in einem Gefängnis in der Stadt Nasirija »unter Aufsicht einer Gruppe aus dem Justizministerium« gehängt worden, verlautete aus Behördenkreisen. Amnesty International verurteilte die Hinrichtungen wegen »zu weit gefasster und vager Terrorismusvorwürfe«. Ende Juni hatten UN-Vertreter bereits ihre »tiefe Besorgnis« über Berichte geäußert, dass der Irak mit Massenhinrichtungen in seinen Gefängnissen begonnen habe. (AFP/jW)