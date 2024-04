Über 40 Tage Ärztestreik in Kenia

Nairobi. In dem seit Mitte März andauernden Ärztestreik in Kenia ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Die Fronten zwischen dem Gesundheitsministerium und den streikenden Ärzten sind verhärtet. Zahlreiche Ärzte erhielten mittlerweile Kündigungen. Neben Klagen über die schlechte Bezahlung und die Arbeitsbedingungen im staatlichen Gesundheitswesen geht es bei dem Streik insbesondere um die Forderung nach mehr Gehalt für Medizinstudenten im Praktikum, entsprechend einem Tarifvertrag von 2017, der nach einem 100tägigen Streik unterzeichnet worden war. Die Regierung will das Gehalt für die angehenden Ärzte dagegen senken. Die Ärztegewerkschaft lehnt das ab. (dpa/jW)