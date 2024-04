Schottlands Regierung zerbricht nach Klimastreit

London. Der schottische Regierungschef Humza Yousaf von der Scottish National Party (SNP) kündigte am Donnerstag an, eine Minderheitsregierung ohne den bisherigen »grünen« Koalitionspartner zu führen. Dies könne zwar die Regierungsarbeit erschweren, sei aber im besten Interesse der Menschen in Schottland. Dem Sender Sky News zufolge haben die Grünen die Koalition im Streit über einen Beschluss verlassen, die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Senkung des Treibhausgasausstoßes um 75 Prozent bis 2030 zu kippen. (Reuters/jW)