US-Resolution zu Wettrüsten im All gescheitert

New York. Eine von den USA und Japan eingebrachte UN-Resolution gegen ein Wettrüsten im All ist im Weltsicherheitsrat an einem Veto Russlands gescheitert. Die Beschlussvorlage erhielt am Mittwoch (Ortszeit) im mächtigsten UN-Gremium in New York 13 von 15 Stimmen. China enthielt sich. Der Resolutionsentwurf folgt auf US-Berichte vom Februar über vermeintliche atomare Ambitionen Russlands im All. Moskau hatte ihn als Propagandaversuch Washingtons bezeichnet. Der russische Botschafter Wassili Nebensja sprach vor der Abstimmung von einem »Witz einer Resolution« und »zynischen Trick«. (dpa/jW)