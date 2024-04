Beschäftigung von Geflüchteten steigt

Nürnberg. Die Beschäftigung von Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch aus den wichtigsten Herkunftsländern für Asylsuchende in Deutschland nimmt trotz des schwieriger werdenden Arbeitsmarktes zu. Der Ende vergangenen Jahres ins Leben gerufene »Jobturbo« beginne zu greifen, wurde der Bundesbeauftragte für die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt, Daniel Terzenbach, am Sonnabend von dpa zitiert.(dpa/jW)