Corona: Mützenich für Aufarbeitungsgremien

Berlin. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, hat die Einsetzung eines sogenannten Bürgerrats und einer Kommission zur politischen Aufarbeitung der Coronapandemie vorgeschlagen. In dem Bürgerrat sollten zunächst zufällig ausgewählte Menschen aller Altersklassen und aus unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen ihre Erfahrungen mit der Pandemie schildern. Daraus sollen sie Empfehlungen für die Zukunft entwickeln, sagte Mützenich am Sonntag der dpa. Diese Ergebnisse sollten anschließend in die Arbeit einer neu zu schaffenden Kommission einfließen, der auch Vertreter aus Ländern und Kommunen angehören sollten. (dpa/jW)