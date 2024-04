GKV: Sprunghafter Anstieg bei Pflegefällen

Berlin. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einen sprunghaften Anstieg bei den Pflegefällen festgestellt. »Wuchs die Zahl der Pflegebedürftigen in früheren Jahren etwa um 326.000 Fälle pro Jahr, gab es 2023 auf einmal ein Plus von 361.000 Fällen. Das ist ein Anstieg von elf Prozent«, sagte der GKV-Vizevorsitzende Gernot Kiefer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). Es gebe noch keine abschließende Antwort darauf, woher dieser Anstieg komme. Sollte dies jedoch ein neuer Trend sein, »wird sich die Lage in der Pflege noch einmal deutlich kritischer darstellen.« (dpa/jW)